Pingwin - pierwsze spojrzenie na Sofię Falcone. To córka ważnego rywala Batmana Roberta Pattinsona

Fot. DC COMICS

Pojawiły się nowe zdjęcia z planu Pingwina. Jest na nich Cristin Milioti jako Sofia Falcone. Jak możecie się domyśleć po nazwisku, to córka gangstera Carmine'a, którego w Batmanie grał John Turturro, znanego przeciwnika Mrocznego Rycerza.

Pingwin to serial HBO Max, rozgrywający się w świecie Batmana Matta Reevesa, w którym w Mrocznego Rycerza wciela się Robert Pattinson. Produkcja opowiada o tytułowym złoczyńcy, który po śmierci rywala postanawia przejąć władzę w Gotham. Postać ponownie zagra Colin Farrell, a zdjęcia są kręcone w Nowym Jorku.

Pingwin - pierwsze spojrzenie na Sofię Falcone

Zdjęcia zostały udostępnione na Just Jared i opublikowane na Twitterze przez @thebatfilm. Widać na nich Sofię Falcone w samochodzie, ubraną na białą, ze złotymi kolczykami w kształcie kółek. Zobaczcie poniżej jak prezentuje się Cristin Milioti w tej roli.

https://twitter.com/thebatfilm/status/1632905033594593280

Nie wiadomo, kiedy Pingwin zadebiutuje na HBO Max. Wciąż czekamy na ogłoszenie daty premiery. Zostało jednak potwierdzone, że Batman Roberta Pattinsona powróci i powstanie kontynuacja filmu Matta Reevesa.

