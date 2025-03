fot. Apple TV+

Kilka dni temu Apple TV+ oficjalnie potwierdziło, że zamówiło 4. sezon komediowego serialu Ted Lasso. Media podało też parę dodatkowych informacji związanych z nadchodzącą seria. Według doniesień pierwszy odcinek będzie rozgrywać się w Kansas, zanim tytułowy trener powróci do Wielkiej Brytanii. Historia skupi się na władzach AFC Richmond oraz kobiecej drużynie piłkarskiej. Ponadto kontrakty mają już podpisane Jason Sudeikis (Ted), Hannah Waddingham (Rebecca), Brett Goldstein (Roy) oraz Jeremy Swift (Leslie). Z Juno Temple, odtwórczynią roli Keeley, wciąż trwają negocjacje. Mówi się, że Phil Dunster nie powróci w tym sezonie jako Jamie.

Recasting syna Teda Lasso

Teraz serwis Deadline podał, że w 4. serii Teda Lasso dojdzie do recastingu. Chodzi o postać Henry'ego, syna Teda, w którego do tej pory wcielał się Gus Turner. Według informacji w nowym sezonie, chłopiec, który będzie mieć 12 lata i do tej pory tylko interesował się piłką nożną, stanie się utalentowanym piłkarzem. Mówi się, że umiejętności gry w football były powodem poszukiwania nowego młodego aktora do tej roli. Według Deadline Turner został zaproszony na przesłuchanie, więc wciąż jest szansa, aby kontynuował występowanie w serialu. Przedstawiciele Apple i Warner Bros. odmówili komentarza w tej sprawie.

Zdjęcia do 4. sezonu mają rozpocząć się w lipcu 2025 roku w Kansas. Następnie produkcja przeniesie się do Wielkiej Brytanii.

Ted Lasso - twórcy w 4. sezonie

Do pokoju scenarzystów dołączył Jack Burditt (Nikt tego nie chce). Powracają również stali pracownicy: Phoebe Walsh, Sarah Walker, Sasha Garron i Dylan Marron. Showrunnerami serialu są Burditt i Jason Sudeikis, którzy pełnią także funkcje producentów wykonawczych.

