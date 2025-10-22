placeholder
Robert Ziębiński powraca z kontynuacją Czarnego Stawu

Nowe wydanie Wiły, powieści Roberta Ziębińskiego, właśnie trafiło do księgarń i prezentuje się świetnie. Przeczytajcie o szczegółach tej premiery.
Tymoteusz Wronka
Tagi:  groza 
wiła Robert Ziębiński mięta
Wiła Mięta
Robert Ziębiński to pisarz, scenarzysta i dziennikarz, który na koncie ma sporo książek zaliczanych do różnych gatunków. Jedną z jego serii, wykorzystującą stylistykę grozy, jest Czarny Staw. Zanim doczekamy się premierowej trzeciej części, właśnie trafiła do księgarń reedycja Wiły, drugiego tomu cyklu.

Wiła kontynuacja Czarnego Stawu, to powieść grozy, ale także solidnie skrojona opowieść obyczajowa. Dużo w niej rodzimego, słowiańskiego folkloru i słowiańskiej demonologii. Wiła to także historia o przyjaźni, która potrafi stawić czoła najciemniejszym siłom. 

Powieść Roberta Ziębińskiego ukazała się nakładem wydawnictwa Mięta. Książka 320 stron i została wydana w twardej oprawie i z barwionymi brzegami.

Wiła - opis i wygląd książki

Wiła - okładka

arrow-left
Wiła - okładka
Źródło: Mięta
arrow-right

Czarny Staw to miasteczko, którego nie znajdziesz na mapie. A jeśli je znajdziesz – lepiej tam nie jedź, bo pod senną fasadą kryje się świat dawnych legend, niepokojących istot i tajemnic, o których nikt rozsądny nie chciałby wiedzieć.

Kamil Jura i jego paczka: Długi, Niedźwiedź i Akira, dobrze już wiedzą, że w Czarnym Stawie nic nie jest zwyczajne. Nowy rok szkolny zaczynają więc od starcia z Wi – piękną i niebezpieczną postacią rodem z ludowych wierzeń. Jej głos zwodzi, a urok zabija. Zniknięcia, o których mówi się tylko szeptem, to dopiero początek.

Na szczęście w walce z Wi bohaterowie nie są sami. Dołącza do nich tajemniczy kot Pan Pulman – istota, która widzi więcej, niż powinna, i której historia sięga aż po legendy o zapomnianym czarowniku Laurentym Durze.

Wiła, w rozszerzonym przez autora wydaniu, to mroczna, pełna grozy i magii historia o przyjaźni, która potrafi stawić czoła najciemniejszym siłom. Bo w Czarnym Stawie legendy nie śpią. One polują.

Źródło: Mięta

placeholder

