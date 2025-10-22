Rian Johnson zapowiada swój nowy film. Bliżej mu do Gwiezdnych wojen niż Na noże
Rian Johnson po wyreżyserowaniu trzech części głóśnej serii Na noże jest gotowy na kolejny projekt. Marzy mu się thriller z elementami science fiction, zainspirowany produkcjami z lat 70.
Rian Johnson w wywiadzie dla magazynu Empire zdradził, że ma pomysł na swój kolejny film. Tym razem twórca głośnej serii Na noże pragnie wyreżyserować thriller z elementami science fiction. Niedawno pracował głównie nad kryminałami, takimi jak seria Na Noże czy Poker Face, więc będzie to ciekawa odmiana.
Rian Johnson zapowiada swój nowy film
Tak jak wspomnieliśmy wyżej, Rian Johnson ostatnio dał widzom głośną serię Na noże z Danielem Craigiem w roli detektywa Benoita Blanca. Miała wysoką oglądalność i jednocześnie świetne oceny, o czym może świadczyć między innymi 97% pozytywnych recenzji krytyków w Rotten Tomatoes. Można więc spokojnie założyć, że wiele osób będzie ciekawych następnego kroku reżysera.
Rian Johnson może wrócić do Gwiezdnych Wojen
Warto dodać, że nowy projekt nie byłby jego pierwszym spotkaniem z gatunkiem science fiction. Wcześniej pracował na przykład przy filmie Looper - Pętla czasu. W ramach franczyzy Star Wars wyreżyserował też widowisko Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi, który w 2017 roku trafił do kin. Filmowiec powiedział zresztą, że chętnie wróciłby do tego uniwersum, gdyby miało to sens zarówno dla niego, jak i dla Disneya.
