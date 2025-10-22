placeholder
Rian Johnson zapowiada swój nowy film. Bliżej mu do Gwiezdnych wojen niż Na noże

Rian Johnson po wyreżyserowaniu trzech części głóśnej serii Na noże jest gotowy na kolejny projekt. Marzy mu się thriller z elementami science fiction, zainspirowany produkcjami z lat 70.
Paulina Guz
Paulina Guz
na noże 
Rian Johnson
Na noże fot. materiały promocyjne
Rian Johnson w wywiadzie dla magazynu Empire zdradził, że ma pomysł na swój kolejny film. Tym razem twórca głośnej serii Na noże pragnie wyreżyserować thriller z elementami science fiction. Niedawno pracował głównie nad kryminałami, takimi jak seria Na Noże czy Poker Face, więc będzie to ciekawa odmiana.

Rian Johnson zapowiada swój nowy film

Mam w głowie pomysł na nowy projekt, którym bardzo się ekscytuję. Ostatecznie jedyne, co możesz zrobić, to podążać za swoim instynktem. Jeśli miałbym określić, jaki będzie gatunkowo, to będzie nawiązywał do paranoicznych thrillerów z lat 70. i będzie miał lekkie elementy science fiction.

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, Rian Johnson ostatnio dał widzom głośną serię Na noże z Danielem Craigiem w roli detektywa Benoita Blanca. Miała wysoką oglądalność i jednocześnie świetne oceny, o czym może świadczyć między innymi 97% pozytywnych recenzji krytyków w Rotten Tomatoes. Można więc spokojnie założyć, że wiele osób będzie ciekawych następnego kroku reżysera.

Fot. Disney

Rian Johnson może wrócić do Gwiezdnych Wojen

Warto dodać, że nowy projekt nie byłby jego pierwszym spotkaniem z gatunkiem science fiction. Wcześniej pracował na przykład przy filmie Looper - Pętla czasu. W ramach franczyzy Star Wars wyreżyserował też widowisko Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi, który w 2017 roku trafił do kin. Filmowiec powiedział zresztą, że chętnie wróciłby do tego uniwersum, gdyby miało to sens zarówno dla niego, jak i dla Disneya.

Ten trybik będzie się kręcił przez resztę mojego życia. Kocham Gwiezdne Wojny. A jeśli pewnego dnia mój powrót będzie miał sens – zarówno dla mnie, jak i dla nich – to będzie to dla mnie najcudowniejsza rzecz na świecie.

Źródło: screenrant.com

Paulina Guz
Paulina Guz
na noże 
Rian Johnson
