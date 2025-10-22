placeholder
Reklama
placeholder

Halloweenowa niespodzianka od Nintendo. Luigi's Mansion już wkrótce w Nintendo Switch Online

Katalog usługi Nintendo Switch Online + Expansion Pass już wkrótce powiększy się o kolejny, szósty tytuł z GameCube'a. Pod koniec tego miesiąca do biblioteki dołaczy wydane w 2001 roku Luigi's Mansion.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Nintendo Switch 2 
nintendo switch online luigi mansion zwiastun
Luigi's Mansion fot. Nintendo
Reklama

Nintendo ogłosiło, że już 30 października w bibliotece usługi Nintendo Switch Online + Expansion Pass pojawi się Luigi’s Mansion. Produkcja zadebiutowała pierwotnie w 2001 roku na konsoli Nintendo GameCube. Głównym bohaterem jest tytułowy Luigi, który eksploruje nawiedzoną posiadłość w poszukiwaniu swojego brata, Mario. W trakcie przygody korzysta z odkurzacza Poltergust 3000, służącego do łapania napotkanych duchów.

Pojawienie się Luigi’s Mansion w usłudze sprawi, że cała trylogia serii będzie dostępna na Nintendo Switch 2. W 2019 roku na pierwszego Switcha trafiło Luigi’s Mansion 3, natomiast w 2024 roku ukazał się remaster drugiej odsłony.

Usługa Nintendo Switch Online dostępna jest w dwóch wariantach: podstawowym, oferującym dostęp do rozgrywki online oraz katalogu klasycznych gier z konsol NES, SNES, Game Boy i Game Boy Color, a także w rozszerzonej wersji Nintendo Switch Online + Expansion Pass, w której znajdują się dodatkowo wybrane tytuły z Nintendo 64, Game Boy Advance, Sega Mega Drive oraz GameCube  - te ostatnie wyłącznie na Switchu 2.

Źródło: youtube.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Nintendo Switch 2 
nintendo switch online luigi mansion zwiastun
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 12. Golden Boy (Luke Riordan) - student Uniwersytetu Godolkina. Według Brinka mógł dorównywać pod względem siły Homelanderowi. Miał moce termojądrowe - gdy ich używał, płonął. Potrafił lewitować i wydawał się silniejszy od Jordan Li. Był jednak niestabilny psychicznie ze względu na stan swojego brata. Cate musiała kilka razy wymazywać mu pamięć, co odbiło się na jego zachowaniu.
-
Spoilery

Ważna postać nie powróciła w 2. sezonie Pokolenia V. Twórca wyjaśnia powód

2 Constantine (2005)
-

Constantine 2 - James Gunn rozmawiał już z Keanu Reevesem. Co ze scenariuszem?

3 Na noże
-

Rian Johnson zapowiada swój nowy film. Bliżej mu do Gwiezdnych wojen niż Na noże

4 Predator: Strefa zagrożenia
-

Międzynarodowy zwiastun Predator: Strefa zagrożenia wyciekł do sieci. Sprawdźcie nowe sceny

5 Cronos: The New Dawn
-

Cronos: The New Dawn sprawdzicie za darmo. Polski horror otrzymał wersję demo

6 Wiła
-

Robert Ziębiński powraca z kontynuacją Czarnego Stawu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e02

Agenci NCIS

s2025e204

Moda na sukces

s27e04

Wielkie projekty

s04e06

s09e12

Miłość jest ślepa

s05e05

Kulawe konie

s02e08

Pokolenie V

s38e203

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jeff Goldblum
Jeff Goldblum

ur. 1952, kończy 73 lat

Christopher Lloyd
Christopher Lloyd

ur. 1938, kończy 87 lat

Bob Odenkirk
Bob Odenkirk

ur. 1962, kończy 63 lat

Malgorzata Ostrowska-Królikowska
Malgorzata Ostrowska-Królikowska

ur. 1964, kończy 61 lat

Saffron Burrows
Saffron Burrows

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV