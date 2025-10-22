Halloweenowa niespodzianka od Nintendo. Luigi's Mansion już wkrótce w Nintendo Switch Online
Katalog usługi Nintendo Switch Online + Expansion Pass już wkrótce powiększy się o kolejny, szósty tytuł z GameCube'a. Pod koniec tego miesiąca do biblioteki dołaczy wydane w 2001 roku Luigi's Mansion.
Nintendo ogłosiło, że już 30 października w bibliotece usługi Nintendo Switch Online + Expansion Pass pojawi się Luigi’s Mansion. Produkcja zadebiutowała pierwotnie w 2001 roku na konsoli Nintendo GameCube. Głównym bohaterem jest tytułowy Luigi, który eksploruje nawiedzoną posiadłość w poszukiwaniu swojego brata, Mario. W trakcie przygody korzysta z odkurzacza Poltergust 3000, służącego do łapania napotkanych duchów.
Pojawienie się Luigi’s Mansion w usłudze sprawi, że cała trylogia serii będzie dostępna na Nintendo Switch 2. W 2019 roku na pierwszego Switcha trafiło Luigi’s Mansion 3, natomiast w 2024 roku ukazał się remaster drugiej odsłony.
Usługa Nintendo Switch Online dostępna jest w dwóch wariantach: podstawowym, oferującym dostęp do rozgrywki online oraz katalogu klasycznych gier z konsol NES, SNES, Game Boy i Game Boy Color, a także w rozszerzonej wersji Nintendo Switch Online + Expansion Pass, w której znajdują się dodatkowo wybrane tytuły z Nintendo 64, Game Boy Advance, Sega Mega Drive oraz GameCube - te ostatnie wyłącznie na Switchu 2.
Źródło: youtube.com
