Ważna postać nie powróciła w 2. sezonie Pokolenia V. Twórca wyjaśnia powód
Eric Kripke, współtwórca Gen V, zdradził, że istniały plany, aby postać, która zginęła w 1. sezonie, powróciła w drugim. Wyjaśnił, dlaczego tak się nie stało.
2. sezon Gen V właśnie dobiegł końca. Nie pojawił się w nim Luke Riordan, czyli Golden Boy, który był bratem Sama oraz numerem jeden na Uniwersytecie Godolkina. Postać zginęła na początku pierwszej serii, a jej wątek okazał się kluczowy dla fabuły. W najnowszym wywiadzie Eric Kripke, współtwórca serialu i producent wykonawczy spin-offu The Boys, ujawnił, że Patrick Schwarzenegger, odtwórca tej roli, mógł powrócić w drugiej odsłonie.
Czytaj więcej: Nowy Skazany na śmierć powstanie! Szczegóły serialu ze świata Prison Break
Dlaczego Golden Boy nie powrócił w 2. sezonie?
W rozmowie z ComicBook Eric Kripke przyznał, że planowali uwzględnić Luke'a w 2. sezonie. Następnie wyjaśnił, dlaczego tak się nie stało.
Na poparcie słów twórcy dodajmy, że zdjęcia do 3. sezonu Białego Lotosu rozpoczęły się w lutym 2024 roku. Z kolei do 2. serii Pokolenia V miały zacząć się w marcu 2024 roku, ale z powodu śmierci Chance'a Perdomo i wprowadzonych potem zmian w scenariuszu, przesunięto je na maj.
Natomiast nie jest wykluczone, że Luke jeszcze powróci do historii, ale np. w finałowym sezonie The Boys. Aby się o tym przekonać, będziemy musieli poczekać do 2026 roku, gdy seria będzie mieć premierę.
Pokolenie V - zdjęcia z 2. sezonu
Źródło: screenrant.com
