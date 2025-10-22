Ważna postać nie powróciła w 2. sezonie Pokolenia V. Twórca wyjaśnia powód

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Prime Video

Reklama

2. sezon Gen V właśnie dobiegł końca. Nie pojawił się w nim Luke Riordan, czyli Golden Boy, który był bratem Sama oraz numerem jeden na Uniwersytecie Godolkina. Postać zginęła na początku pierwszej serii, a jej wątek okazał się kluczowy dla fabuły. W najnowszym wywiadzie Eric Kripke, współtwórca serialu i producent wykonawczy spin-offu The Boys, ujawnił, że Patrick Schwarzenegger, odtwórca tej roli, mógł powrócić w drugiej odsłonie.

Czytaj więcej: Nowy Skazany na śmierć powstanie! Szczegóły serialu ze świata Prison Break

Dlaczego Golden Boy nie powrócił w 2. sezonie?

W rozmowie z ComicBook Eric Kripke przyznał, że planowali uwzględnić Luke'a w 2. sezonie. Następnie wyjaśnił, dlaczego tak się nie stało.

Jeśli dobrze pamiętam, było kilka sekwencji snów. Nie pamiętam, kto miał te sny. Może Sam, ale na 100 procent trafiły one do szkiców, gdzie pojawiał się Golden Boy. Ale Patrick… Chyba kręcił jakiś mały serial o hotelu. Nie wiem. Jakiś mały niezależny serial. Nie sądzę, żeby ktokolwiek go widział [śmiech]. Oczywiście, kręcił Biały Lotos i był tym bardzo zajęty i mediami. Chyba nie mogliśmy ustalić harmonogramu, jeśli dobrze pamiętam.

Na poparcie słów twórcy dodajmy, że zdjęcia do 3. sezonu Białego Lotosu rozpoczęły się w lutym 2024 roku. Z kolei do 2. serii Pokolenia V miały zacząć się w marcu 2024 roku, ale z powodu śmierci Chance'a Perdomo i wprowadzonych potem zmian w scenariuszu, przesunięto je na maj.

fot. Prime Video

Natomiast nie jest wykluczone, że Luke jeszcze powróci do historii, ale np. w finałowym sezonie The Boys. Aby się o tym przekonać, będziemy musieli poczekać do 2026 roku, gdy seria będzie mieć premierę.

Pokolenie V - zdjęcia z 2. sezonu