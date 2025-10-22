placeholder
Reklama
placeholder

Ważna postać nie powróciła w 2. sezonie Pokolenia V. Twórca wyjaśnia powód

Eric Kripke, współtwórca Gen V, zdradził, że istniały plany, aby postać, która zginęła w 1. sezonie, powróciła w drugim. Wyjaśnił, dlaczego tak się nie stało.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  powrót 
2. sezon Biały Lotos gen v Pokolenie V golden boy
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
12. Golden Boy (Luke Riordan) - student Uniwersytetu Godolkina. Według Brinka mógł dorównywać pod względem siły Homelanderowi. Miał moce termojądrowe - gdy ich używał, płonął. Potrafił lewitować i wydawał się silniejszy od Jordan Li. Był jednak niestabilny psychicznie ze względu na stan swojego brata. Cate musiała kilka razy wymazywać mu pamięć, co odbiło się na jego zachowaniu. fot. Prime Video
Reklama

2. sezon Gen V właśnie dobiegł końca. Nie pojawił się w nim Luke Riordan, czyli Golden Boy, który był bratem Sama oraz numerem jeden na Uniwersytecie Godolkina. Postać zginęła na początku pierwszej serii, a jej wątek okazał się kluczowy dla fabuły. W najnowszym wywiadzie Eric Kripke, współtwórca serialu i producent wykonawczy spin-offu The Boys, ujawnił, że Patrick Schwarzenegger, odtwórca tej roli, mógł powrócić w drugiej odsłonie. 

Czytaj więcej: Nowy Skazany na śmierć powstanie! Szczegóły serialu ze świata Prison Break

Dlaczego Golden Boy nie powrócił w 2. sezonie?

W rozmowie z ComicBook Eric Kripke przyznał, że planowali uwzględnić Luke'a w 2. sezonie. Następnie wyjaśnił, dlaczego tak się nie stało.

Jeśli dobrze pamiętam, było kilka sekwencji snów. Nie pamiętam, kto miał te sny. Może Sam, ale na 100 procent trafiły one do szkiców, gdzie pojawiał się Golden Boy. Ale Patrick… Chyba kręcił jakiś mały serial o hotelu. Nie wiem. Jakiś mały niezależny serial. Nie sądzę, żeby ktokolwiek go widział [śmiech]. Oczywiście, kręcił Biały Lotos i był tym bardzo zajęty i mediami. Chyba nie mogliśmy ustalić harmonogramu, jeśli dobrze pamiętam.

Na poparcie słów twórcy dodajmy, że zdjęcia do 3. sezonu Białego Lotosu rozpoczęły się w lutym 2024 roku. Z kolei do 2. serii Pokolenia V miały zacząć się w marcu 2024 roku, ale z powodu śmierci Chance'a Perdomo i wprowadzonych potem zmian w scenariuszu, przesunięto je na maj. 

nullfot. Prime Video

Natomiast nie jest wykluczone, że Luke jeszcze powróci do historii, ale np. w finałowym sezonie The Boys. Aby się o tym przekonać, będziemy musieli poczekać do 2026 roku, gdy seria będzie mieć premierę. 

Pokolenie V - zdjęcia z 2. sezonu

Pokolenie V - 2. sezon

arrow-left
Pokolenie V - 2. sezon
fot. Prime Video
arrow-right

Źródło: screenrant.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  powrót 
2. sezon Biały Lotos gen v Pokolenie V golden boy
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Scarlet Witch
-

Elizabeth Olsen "nie wie", czy Scarlet Witch żyje w MCU. I broni filmów Marvela

2 Luigi's Mansion
-

Halloweenowa niespodzianka od Nintendo. Luigi's Mansion już wkrótce w Nintendo Switch Online

3 Constantine (2005)
-

Constantine 2 - James Gunn rozmawiał już z Keanu Reevesem. Co ze scenariuszem?

4 Na noże
-

Rian Johnson zapowiada swój nowy film. Bliżej mu do Gwiezdnych wojen niż Na noże

5 Predator: Strefa zagrożenia
-

Międzynarodowy zwiastun Predator: Strefa zagrożenia wyciekł do sieci. Sprawdźcie nowe sceny

6 Cronos: The New Dawn
-

Cronos: The New Dawn sprawdzicie za darmo. Polski horror otrzymał wersję demo

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e02

Agenci NCIS

s2025e204

Moda na sukces

s27e04

Wielkie projekty

s04e06

s09e12

Miłość jest ślepa

s05e05

Kulawe konie

s02e08

Pokolenie V

s38e203

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jeff Goldblum
Jeff Goldblum

ur. 1952, kończy 73 lat

Christopher Lloyd
Christopher Lloyd

ur. 1938, kończy 87 lat

Bob Odenkirk
Bob Odenkirk

ur. 1962, kończy 63 lat

Malgorzata Ostrowska-Królikowska
Malgorzata Ostrowska-Królikowska

ur. 1964, kończy 61 lat

Saffron Burrows
Saffron Burrows

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV