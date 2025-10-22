placeholder
Cronos: The New Dawn sprawdzicie za darmo. Polski horror otrzymał wersję demo

Studio Bloober Team przygotowało wersję demo Cronos: The New Dawn. Pozwala ona zapoznać się z krótkim, trwającym około 30 minut fragmentem rozgrywki.
Cronos: The New Dawn fot. Bloober Team
Na platformach Steam oraz Epic Games Store pojawiło się demo Cronos: The New Dawn, które pozwala zapoznać się z krótkim fragmentem tej produkcji. Studio Bloober Team poinformowało również o rozpoczęciu wyprzedaży — przez ograniczony czas ten wydany we wrześniu horror można nabyć z 15% rabatem na wszystkich urządzeniach (PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch).

Darmowe, około 30-minutowe demo Cronos: The New Dawn obejmuje początkowy fragment rozgrywki. Gracze mogą sprawdzić klimatyczne wprowadzenie oraz pierwszą misję, której celem jest odnalezienie poprzednika Podróżnika ND-3576. W trakcie zabawy nie zabraknie okazji do przetestowania systemu walki oraz mechaniki merge, która sprawia, że przeciwnicy mogą pochłaniać martwe ciała, zwiększając tym samym swoją siłę i wytrzymałość. 

Więcej na temat tej gry możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.

Cronos: The New Dawn - recenzja gry

Źródło: informacja prasowa

Co o tym sądzisz?
