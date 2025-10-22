Międzynarodowy zwiastun Predator: Strefa zagrożenia wyciekł do sieci. Sprawdźcie nowe sceny
W serwisie X (wcześniej Twitter) pojawił się nowy międzynarodowy zwiastun filmu Predator: Strefa zagrożenia, którego premiera już niebawem. Pojawia się w nim kilka nowych scen z udziałem głównych bohaterów. Sprawdźcie zapowiedź zanim zostanie usunięta!
Do premiery filmu Predator: Strefa zagrożenia pozostał już niecały miesiąc. Niedawno opublikowany finałowy zwiastun, ale nie oznacza to końca zapowiedzi i nowych materiałów promocyjnych. W sieci zadebiutował m.in. zwiastun międzynarodowy. Charakterystycznie dla nich większość scen już się pojawiła we wcześniejszych zapowiedziach, lecz jest też kilka nowych scen - m.in. potyczka Deka i Thii przeciwko rozmaitym kreaturom, które napotkają w trakcie swojej podróży.
Zwiastun wyciekł do sieci, dlatego obejrzyjcie go póki jest jeszcze dostępny:
Wedle zapowiedzi zwiastun może zadebiutować oficjalnie w nadchodzących dniach.
Predator: Strefa zagrożenia – o czym opowiada film?
Akcja przenosi widzów w daleką przyszłość, na odległą planetę, gdzie młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) – wyrzutek ze swojego klanu – zawiera nieoczekiwany sojusz z Thią (Elle Fanning). Razem wyruszają na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu ostatecznego przeciwnika.
Premiera filmu Predator: Strefa zagrożenia odbędzie się 7 listopada 2025 roku.
Źródło: sffgazette.com/x.com
