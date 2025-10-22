placeholder
Constantine 2 - James Gunn rozmawiał już z Keanu Reevesem. Co ze scenariuszem?

Constantine to klasyk, który po wielu latach może się w końcu doczekać kontynuacji. James Gunn przyznał, że rozmawiał o projekcie z jego największą gwiazdą, ale nie pojawiły się jeszcze żadne konkrety w tej sprawie.
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
keanu reeves james gunn constantine 2
Constantine (2005) Fot. Materiały prasowe
Constantine z 2005 roku z Keanu Reevesem może nie był największym hitem, ale zebrał wokół siebie grono entuzjastów, który wyczekują kontynuacji. Szanse na jej pojawienie po dwóch dekadach wzrosły w 2025 roku, kiedy to okazało się, że gwiazda tamtego filmu jest zainteresowana wyprodukowaniem nowej części. Reeves pracował nad projektem razem z reżyserem Francisem Lawrencem. Przyznał się, że napisali już swój pomysł i przekazali go dalej do DC Studios, które w odpowiedzi miało postarać się przygotować scenariusz. Sam Lawrence przyznał, że kontynuacja nigdy nie była tak blisko, jak w ostatnim czasie.

Marvel planuje powrót Elizabeth Olsen do MCU "szybciej, niż myślicie". Tropy już są

Teraz do tych informacji odniósł się James Gunn, czyli kierownik DC Studios odpowiedzialny za projekty należące do DCU, czyli głównego, wspólnego uniwersum kinowego, serialowego i growego, ale też osobne produkcje, tzw. Elseworld. W podcaście BobaTalks przyznał, że dyskutował o projekcie z Keanu Reevesem:

Przedyskutowałem to wzdłuż i wszerz z Keanu, ale jeszcze nie przeczytałem żadnego scenariusza.

Zdawkowa odpowiedź niestety nie rozjaśnia całej sytuacji. Trudno powiedzieć, czy scenariusz został już przygotowany, a James Gunn jeszcze go nie przeczytał, czy może prace nad nim nadal trwają. Warto przytoczyć zapewnienia kierownika DC Studios, który wielokrotnie mówił o tym, iż żaden film nie powstanie dopóki scenariusz do niego nie będzie w pełni gotowy i zadowalający pod kątem jakości.

Źródło: deadline.com

Powiązane filmy
Constantine 2

7,1

2005
Constantine
Oglądaj TERAZ Constantine Dramat
Powiązane osoby

