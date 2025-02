UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Reklama

3 lutego 2025 roku Hugh Jackman, aktor grający Wolverine'a w poprzednim uniwersum X-men oraz Deadpool & Wolverine, odwołał swój planowany koncert w londyńskim Hyde Parku, który miał się odbyć 6 lipca. Występ na tak dużym wydarzeniu, jakim jest festiwal BST Hyde Park, byłby ogromną sprawą dla aktora i nie jest łatwo się z niego wycofać. Na swoim profilu na X Jackman napisał:

Z powodu nieprzewidzianego konfliktu w moim harmonogramie, z wielkim rozczarowaniem ogłaszam, że nie będę mógł wystąpić w Hyde Parku 6 lipca.

ROZWIŃ ▼

Czy Wolverine pojawi się w Avengers: Doomsday?

Fani Hugh Jackman doszli do wniosków, że odwołanie tak ważnego wydarzenia musi być spowodowane czymś równie dużym. Powstała teoria, że odtwórca roli Logana nie pojawi się na koncercie ze względu na udział w nagraniach do Avengers: Doomsday. Nie byłoby to zaskakujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie informacje, dotyczące powrotu Chrisa Evansa i Roberta Downey Jr. do tego właśnie filmu. Deadpool & Wolverine ustanowiło już nieśmiertelnego mutanta ze szponami jako część filmowego uniwersum Marvela, więc ponowne pojawienie się Jackmana nie brzmi nieprawdopodobnie.