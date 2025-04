fot. AMC

Reklama

Wielkimi krokami zbliża się premiera 2. sezonu spin-offu The Walking Dead. Z tej okazji stacja AMC zaprezentowała materiał promocyjny, w którym możemy zobaczyć sceny zza kulis oraz posłuchać wypowiedzi twórców oraz głównych aktorów.

The Walking Dead: Dead City - kto powróci w 2. sezonie?

W wideo Eli Jorne, showrunner i producent wykonawczy serialu, mówi, że wszystkie postaci będą testowane na różne sposoby. Powiedział, że Maggie (Lauren Cohan) chce po prostu być przy swoim synu oraz stworzyć rodzinną atmosferę, ale ich relacja jest skomplikowana. Logan Kim, który wciela się w Hershela, wyjaśnił, że źródłem całego zła jest Negan. Możemy też posłuchać odtwórcę tej postaci, czyli Jeffreya Deana Morgana. Opowiada o Lucille (kiju bejsbolowym), która jest ważna dla Negana, ponieważ jest związana z jego tragiczną przeszłością. Sam rekwizyt jest również istotny dla aktora, który nawet wytatuował sobie na ramieniu to imię wraz z czaszką. Aktor zdradził też, że do roli Lucille (żony Negana) powróciła Hilarie Burton, czyli żona Morgana w prywatnym życiu. Ponadto na ekranie możemy zobaczyć nowych członków obsady, jak Daschę Polanco, Kima Coatesa, Keira Gilchrista i Jake'a Weary'ego. Dużą rolę ma odegrać Dama, "mistrzyni manipulacji", w którą wciela się Lisa Emery. Historia nowej serii ma być wielowymiarowa, a ciekawostką jest to, że Lauren Cohan wyreżyserowała jeden z odcinków.

Zobaczcie wideo oraz nowe plakaty z 2. sezonu The Walking Dead: Dead City, które znajdują się na początku poniższej galerii.

The Walking Dead: Dead City - zwiastun, zdjęcia, plakaty z 2. sezonu

The Walking Dead: Dead City - materiał zza kulis Zobacz więcej Reklama

The Walking Dead: Dead City - fabuła 2. sezonu

W narastającej wojnie o kontrolę nad Manhattanem Maggie i Negan zostają uwięzieni po przeciwnych stronach. Gdy ich ścieżki się splatają, uświadamiają sobie, że wydostanie się z tej sytuacji będzie bardziej skomplikowane i wstrząsające, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali.

Scott Gimple, który jest producentem wykonawczym i dyrektorem ds. treści w uniwersum, powiedział, że skoro 1. sezon był resetem The Walking Dead dla tych postaci, to 2. sezon wydaje się resetem dla pierwszej odsłony, ponieważ wszystkie sojusze i ludzie się zmieniają. Ludzie znajdą się po bardzo różnych stronach z powodów, których się nie spodziewali.

The Walking Dead: Dead City - premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 4 maja w amerykańskiej stacji AMC. W Polsce serial jest niedostępny.

Pedro Pascal o graniu Joela w 2. sezonie The Last of Us. Mówi o „niezdrowym stanie umysłu”