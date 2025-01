Robotnik w zupełnie nowej roli! Usunięta scena z Sonica 3

fot. Paramount

Entertainment Weekly opublikowało zupełnie nową usuniętą scenę z Sonica 3 z Dr Robotnikiem w roli głównej.

Sonic 3 – usunięta scena

W nowej scenie Jim Carrey jako Ivo Robotnik rozpoczyna transmisję na żywo dla swoich fanów. Scena ma miejsce, gdy Robotnik, Gerald, Shadow i Agent Stone są w Londynie. Na streamie Ivo występuje pod pseudonimem „Huevo Diablo” i nazywa swoich widzów „Egg Heads”, czyli "jajogłowymi". Pod koniec widzimy zaś agenta Stone'a, który bez przerwy naciska przycisk polubienia pod transmisją swojego szefa.

Tutaj możecie zobaczyć całą usuniętą scenę z Sonica 3

Sonic 3 – fabuła, gdzie obejrzeć

To najbardziej ekscytująca przygoda Sonica, jaką zobaczymy do tej pory. Sonic, Talis i Knuckles ponownie połączą siły jako jedna drużyna. Tym razem staną do walki przeciwko potężnemu wrogowi, Shadowowi. To tajemniczy czarny charakter z zupełnie nowymi mocami, kompletnie inny niż wszyscy poprzedni przeciwnicy drużyny Sonica. Bohaterowie nie dorównują mu swoimi zdolnościami i są zmuszeni poszukać nowego sojuszu, by pokonać Shadowa i ocalić planetę.

Sonic 3: Szybki jak błyskawicazadebiutował już w polskich kinach.

