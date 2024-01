Rock Band 4 - w styczniu otrzymamy ostatnie DLC. Po ponad ośmiu latach twórcy przestaną rozwijać grę

fot. Harmonix

Rock Band 4 to muzyczna gra od studia Harmonix, w której gracze mogą odgrywać różne, popularne utwory, korzystając z kontrolerów w kształcie gitary i perkusji, a także śpiewać przez podłączony do konsoli mikrofon. Produkcja ta zadebiutowała w 2015 roku, ale nadal jest rozwijana i co tydzień otrzymywała DLC z dodatkowymi, płatnymi piosenkami. Łącznie było ich już ponad 3000. Niedługo jednak takie wsparcie się zakończy. Twórcy poinformowali, że 25 stycznia otrzymamy ostatnie już DLC.

Koniec dalszego wspierania gry poprzez DLC nie oznacza jednak, że produkcja zostanie całkiem porzucona. Serwery nadal będą włączone, a gracze będą mogli cieszyć się wszystkimi trybami, zarówno tymi offline, jak i offline. Nie będzie więc żadnych problemów, by wziąć udział w zabawie. Ujawnił to Daniel Sussman ze studia Harmonix.

Wszystkie usługi będą działać tak, jak wcześniej, wliczając w to sezony Rivals, rozgrywkę online i wszystko inne.

Użytkownicy nie utracą również dostępu do zakupionych wcześniej utworów.

Wiele osób, które to czyta, posiada dużą część z tej zawartości, a my będziemy starać się chronić wydane przez was pieniądze. Żeby było jasne - nadal będziecie mogli odgrywać posiadane przez was piosenki tak długo, jak długo będziecie mieli na to ochotę.