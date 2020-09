Rocket League - te atrakcje czekać będą na graczy. Zwiastun przedstawia “pierwszy” sezon rozgrywek

Psyonix

Już 23 września Rocket League przejdzie na model free to play, dzięki czemu wszyscy zainteresowani gracze będą mogli rozpocząć zabawę z tym tytułem bez jakichkolwiek opłat (w przypadku PlayStation 4 i Nintendo Switch również bez potrzeby posiadania abonamentów PlayStation Plus i Nintendo Switch Online). Jednocześnie tego samego dnia wystartuje też “pierwszy” sezon rozgrywek, bo twórcy zdecydowali się na zresetowanie dotychczasowej numeracji, prawdopodobnie po to, by ułatwić wejście w tę produkcję nowym graczom.

Przypominamy również, że to nie jedyne zmiany i nowości. Oprócz tego połączone zostaną ze sobą daty rozpoczęcia i zakończenia turniejów, sezonów oraz przepustki Rocket Pass, nie zabraknie też nowych rang do zdobycia. Pomocne dla nowicjuszy mogą okazać się zaś nowe, usprawnione samouczki, które mają wprowadzać w podstawy wymagającej rozgrywki, która łączy w sobie elementy samochodówki i piłki nożnej.