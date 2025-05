fot. materiały promocyjne

W marcu podano, że premiera aktorskiej adaptacji gry wideo Street Fighter została opóźniona. Nowy film Sony Pictures nie pojawi się w kinach w 2026 roku. Nie ogłoszono też nowego terminu.

Za reżyserię będzie odpowiadać Kitao Sakurai (The Passage). Pracował też nad The Eric Andre Show, za co otrzymał nominację do nagrody Emmy. Według plotek w filmie mają wystąpić Andrew Koji (Wojownik) oraz Noah Centineo (Zwerbowany).

Na targach Licensing Expo w Las Vegas, Capcom zaprezentował nowy projekt logo dla nadchodzącej adaptacji. Czerwono-żółty, neonowy tytuł wydaje się unosić na ciemną alejką. Zobaczcie poniżej:

fot. Screen Rant

Przypomnijmy, że pierwotnie film mieli wyreżyserować Danny i Michael Philippou dla Legendary. Ostatecznie nastąpiła zmiana na tym stanowisku z powodu konfliktów w terminarzu i ich zobowiązań względem A24.

Street Fighter - historia serii

Street Fighter to seria gier, którą zapoczątkowano jeszcze w 1987 roku. Na przestrzeni lat doczekała się ona licznych kontynuacji i spin-offów, a także wielu nowych bohaterów. Warto zaznaczyć, że już w przeszłości podejmowano próby tworzenia filmów na podstawie tej marki. W 1994 roku zadebiutowała produkcja z z Jeanem-Claude'em Van Damme'em w roli głównej, a w roku 2009 swoją premierę miał Street Fighter: Legenda Chun-Li . Filmy te nie okazały się jednak hitami.

