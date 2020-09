Rocket League w wersji free-to-play ze szczegółami. Zagramy bez abonamentu PS Plus

Psyonix

Rocket League już wkrótce się zmieni i przejdzie na model free-to-play. Twórcy postanowili więc ujawnić kilka informacji na temat tego, jak dokładnie będzie to wyglądać. Graczy powinno zainteresować przede wszystkim to, że do sieciowych zmagań na konsolach PlayStation 4 i Nintendo Switch nie trzeba będzie posiadać abonamentów PlayStation Plus i Nintendo Switch Online. Inaczej jednak sprawy mają się w przypadku urządzeń Microsoftu - tam do zabawy przez sieć nadal trzeba będzie posiadać abonament Xbox Live Gold.

Oprócz tego poinformowano, że daty rozpoczęcia i zakończenia turniejów, sezonów i przepustki Rocket Pass zostaną ze sobą połączone, przez co wszystkie te systemy mają być bardziej przejrzyste i łatwiejsze do śledzenia przez graczy. Twórcy wprowadzą również cztery dodatkowe rangi, które mają stanowić dalszą motywację do zabawy i poprawiania wyników. Będą to Grand Champion 1, Grand Champion 2, Grand Champion 3 i Supersonic Legend. Nowi gracze mogą zaś liczyć na poprawiony samouczek, który wprowadzi ich w tajniki rozgrywki.

Rocket League ma przejść na model free-to-play jeszcze w tym miesiącu. Dokładnej daty jednak nie zdradzono.