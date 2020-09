Rocket League z milionem graczy jednocześnie. Przejście na free to play było dobrą decyzją?

Psyonix

23 września Rocket League przeszło na model free to play, otwierając tym samym możliwość zabawy osobom, które wcześniej nie chciały wydawać pieniędzy na ten tytuł. Wygląda na to, że decyzja twórców była słuszna, bo produkcja błyskawicznie zyskała ogromną popularność i bawiło się w nią ponad milion graczy jednocześnie. By uzmysłowić sobie, jak imponujący jest to wynik warto zestawić go z wcześniejszym rekordem z marca tego roku, kiedy to w jednym momencie grało "zaledwie" 170 tysięcy osób. Oczywiście można spodziewać się, że z czasem zainteresowanie graczy, po początkowym boomie, zacznie stopniowo spadać.

https://twitter.com/mrcoreydavis/status/1309163517040304128

Na samym Steam grę jednocześnie miało uruchomionych ponad 129 tysięcy osób. Niestety nie wiadomo, jak liczby rozkładają się na konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, bo w sieci nie ma żadnych dokładnych danych na ten temat.