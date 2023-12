Ród smoka – George R.R. Martin widział pierwsze odcinki. Wydaje werdykt

fot. HBO

George R.R. Martin, twórca książkowej Gry o tron oraz pierwowzoru literackiego serialu Ród smoka zatytułowanego Ogień i krew, na swoim blogu opublikował opinię o pierwszych dwóch odcinkach 2. serii. Niedawno pojechał do Londynu, w którym showrunner Ryan Condal pokazał mu te odcinki.

Ród smoka - opinia pisarza

Na razie nie była to finalna wersja tych odcinków, bo jak podkreśla Martina były to jeszcze wstępne montaże. Pisarz przyznaje, że nie jest obiektywny, rozmawiając o czymkolwiek opartym na jego pracy, ale i tak twierdzi, że pierwsze dwa odcinki, choć niedokończone, są świetne.

Przestrzega fanów, że są one naprawdę bardzo mroczne i mogą wycisnąć łzy od emocji.

- Mocne, emocjonalne, ogromnie przygnębiające i łamiące serce. To było właśnie to, co lubię.

Ród smoka - będą kolejne sezony

Autor dodał też, że spędził dwa dni zamknięty w pokoju z Condalem i jego scenarzystami. Wspólnie omawiali plan na to, jak rozpisać historię na 3. i 4. sezon Rodu smoka. Choć oficjalnie HBO musi dać zielone światło, wydaje się to formalnością. Wcześniej Martin mówił, że aby godnie przedstawić historię z jego książek, ten serial potrzebuje pełnych czterech sezonów po 10 odcinków.

- Nasze rozmowy były żywe, fajne i wykonaliśmy trochę dobrej roboty. Chociaż dwa dni nie wystarczą. Jest dużo rzeczy do ogarnięcia, więc nie wiem, czy nawet 20 dni by wystarczyło.

Niewątpliwie to tylko pierwsze z wielu spotkań omawiających plan na te dwa sezony.

Gra o tron: Ród smoka - premiera 2. sezonu odbędzie się latem 2024 roku.