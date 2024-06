Ród smoka słabiej niż poprzednio. Wyniki oglądalności 2. sezonu zaliczają spadek

fot. Max

Według oficjalnych wyników oglądalności premiera 2. sezonu serialu Ród smoka zanotowała w Ameryce Północnej wynik 7,8 mln wyświetleń w serwisie Max. Oznacza to, że odcinek obejrzało o 22% mniej widzów niż premierę pierwszego sezonu w 2022 roku. Dla porównania finał pierwszego sezonu w Ameryce Północnej osiągnął 9,3 mln wyświetleń. Niektórzy spadek tłumaczą to faktem, że tego dnia był w USA dzień ojca i to miałoby negatywnie wpłynąć na oglądalność.

Ród smoka - wyniki oglądalności 2. sezonu

Pomimo spadku Warner Bros. Discovery twierdzi, że premiera w Maxie na całym świecie była największa w historii platformy. Dodano też informacje rekordzie najpopularniejszej premiery 2. sezonu w serwisie na terenie Europy. Natomiast w Ameryce Łacińskiej premiera 2. sezonu osiągnęła o 30% lepsze wyniki niż pierwszego.

Obok informacji Warner Bros. Discovery swoje wyniki opublikowała firma Samba TV. Ona liczy wyniki oglądalności na podstawie telewizorów Smart dostępnych w Stanach Zjednoczonych, więc choć nie oddają oni pełnego obrazu, odzwierciedlają jednak ramy popularności. Według nich premierę 2. sezonu Rodu smoka obejrzano w 1,3 mln gospodarstw domowych w USA. To liczba o połowę mniejsza w porównaniu do pierwszego sezonu, który miał 2,6 mln gospodarstw.

Te dane nie są niskie, bo nawet jeśli są niższa, to nadal są bardzo dobre. Nie mają one też znaczenia dla decyzji HBO, które zamówiło już realizację trzeciego sezonu.