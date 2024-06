Dwayne Johnson idzie po Oscara. Nie da się go rozpoznać na zdjęciach z planu

fot. A24

Do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu Smashing Machine, na którym nie da się rozpoznać Dwayne'a Johnsona w roli mistrza UFC, Marka Kerra. Za charakteryzację odpowiada niezrównany Kazu Hiro, czyli człowiek z pięcioma nominacjami do Oscara i dwoma statuetkami za tę pracę. Wspomnijmy o tym, jak zmienił Gary'ego Oldmana w Winstona Churchilla w filmie Czas mroku, co też przyniosło Hiro Oscara.

Smashing Machine - Dwayne Johnson nie do poznania

https://x.com/Vicoseven/status/1802917588009169116 ROZWIŃ ▼

Dwayne Johnson idzie po Oscara

Według szefa federacji UFC rola Dwayne'a Johnsona przyniesie mu nagrody, w tym przynajmniej nominacje do Oscara. Dana White tak powiedział w rozmowie z Collidere:

- Nie wiem, czy widziałeś, ale on sam pokazywał na Instagramie, jak rozwalił sobie łokieć. The Rock zmiażdży w tej roli. Zagra kapitalnie. Wiem, jak poważnie do tego podchodzi i wiem, z kim tutaj pracuje. Wiem też, jak ciężko pracuje na planie tego filmu. Moim zdaniem jest realna szansa na to, by The Rock był nominowany do Oscara.

W obsadzie poza Johnsonem znaleźli się Emily Blunt, Lyndsey Gavin, Ryan Bader oraz Oleksandr Usyk, który niedawno został niekwestionowanym mistrzem czterech najważniejszych federacji bokserskich w wadzie ciężkiej, wygrywając z niepokonanym do tej pory Tysonem Furym. Za kamerą doceniany Benny Safdie.

The Smashing Machine nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Prace na planie filmu potrwają do sierpnia.