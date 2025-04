Ród smoka wraca! Abubakar Salim na planie 3. sezonu; jest herb rodziny Velaryon!

Fot. Materiały prasowe

Abubakar Salim opublikował zdjęcie z planu 3. sezonu Rodu smoka. Jest na nim w zbroi floty, ze zbliżeniem na fragment klatki piersiowej, na której widać na wytłoczony herb rodziny Velaryon. Aktor podpisał zdjęcie po prostu „Yup” i tematycznie emotkami pięści, fali i kotwicy.

Abubakar Salim na planie 3. sezonu Rodu smoka

Kim jest postać Abubakara Salima? Spojlery do 2. sezonu Rodu smoka. Grany przez niego Alyn dostał dużo czasu ekranowego w 2. sezonie. Okazało się, że wraz ze swoim bratem Addamem są bękartami Corlysa Velaryona. Jak można się domyśleć, dorastali bez figury ojcowskiej i mieli o to żal. Bohater ostatecznie został pierwszym oficerem floty Corlysa i ważnym dowódcą sił morskich Rhaenyry. To oznacza, że odegra ważną rolę w 3. sezonie, w którym zobaczymy wydarzenie znane jako Bitwa o Gardziel.

Na jakim etapie jest Ród smoka? Aktualnie trwają zdjęcia do 3. sezonu. Emisja jest planowana na 2026 rok, jednak nie ujawniono oficjalnej daty premiery. Wiemy również, że nadchodzi kolejna produkcja ze świata Gry o Tron: ogłoszono nowy spin-off A Knight of the Seven Kingdoms.

