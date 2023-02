Ród smoka - kiedy 2. sezon? Szef HBO sugeruje odpowiedź

fot. HBO

Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia zdjęć do 2. sezonu superprodukcji HBO pod tytułem Gra o tron: Ród smoka. Casey Bloys w rozmowie z Variety potwierdził, że premiera odbędzie się w 2024 roku, ale nie wie jeszcze w jakim okresie. Jednakże według niego 2. sezon nie będzie mógł walczyć o nagrodę Emmy w 2024 roku, co oznacza, że serial na pewno nie pojawi się do 31 maja 2024 roku. To jest okres, do którego produkcje są zgłaszane do Emmy. Zatem najprawdopodobniejszym okresem jest lato 2024 roku.

Gra o tron - więcej seriali?

Casey Bloys tłumaczy, że jego priorytetem jest dobry scenariusz. Nie chce tworzyć seriali na siłę, by po prostu mieć Grę o tron raz do roku.

- Chcę to robić opierając się na scenariuszach, które nas ekscytują.

Przyznaje, że zanim Ród smoka dostał zielone światło, pracowali nad wieloma projektami osadzonymi w świecie Gry o tron. Na czele z pilotem serialu, który został nakręcony za duże pieniądze i wyrzucony do kosza.

- Nigdy ni wiesz, co będzie działać. Obecnie robimy to samo. Nie jestem przeciwny większej liczbie seriali. Pewnie jest jakiś limit tego, ile fani by chcieli, ale jestem na to otwarty, jeśli będziemy dobrze czuć się ze scenariuszami i potencjałem danego serialu.

Dodaje, że trudno jest trafić z tym, co naprawdę będzie dobrze działać i się sprawdzi. George R.R. Martin uważa tak samo. Bloys potwierdza, że plany na kontynuację Gry o tron z Jonem Snow są wciąż rozwijane, ale nie ma nic nowego do powiedzenia na ten temat. Prace wciąż trwają.