Gra o tron: Ród smoka - ranking odcinków. W takiej kolejności chwytały krytyków za serce

fot. NADAV KANDER dla EW

Rotten Tomatoes to portal zbierający recenzje dziennikarzy i krytyków. Wraz z finałem serialu Gra o tron: Ród smoka przyszedł czas na podsumowanie wszystkich epizodów. W serwisie ukazał się ranking odcinków, w którym to sklasyfikowano epizody od najsłabszych do najlepszych.

Rotten Tomatoes kieruje się specjalnymi kryteriami podczas ustalania kolejności wszelakich zestawień. Przypominamy, że ranga:

- "certyfikowana świeżość" to minimum 75% pozytywnych opinii,

- "świeży" - co najmniej 60% pozytywnych recenzji,

- "zgniły" - mniej niż 60% przychylnych głosów.

Na sam szczyt trafiają pozycje, które uzyskały status "certyfikowanej świeżości", natomiast na dół rankingu twory z maksymalnym wynikiem 59%.

W przypadku prequela Gry o tron, pierwszy sezon wypada bardzo dobrze, gdyż uzyskał już certyfikat "świeżości". Wydaje się też, że oddane przez krytyków noty nie będą wielkim zaskoczeniem. Sprawdźcie, które odcinki zyskały przychylność oceniających i wspięły się na wyżyny rankingu.

Gra o tron: Ród smoka - ranking odcinków