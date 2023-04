Ród smoka - ruszyły zdjęcia do 2. sezonu. Twórca zapowiada bitwę

Oficjalnie ogłoszono, że ruszyły zdjęcia do 2. sezonu serialu Gra o tron: Ród smoka. Zdjęcia są kręcone w studiu Leavesden w Wielkiej Brytanii.

Miguel Sapochnik, współtwórca całego serialu odszedł po pierwszym sezonie. Tym razem sam Ryan Condal i jego ekipa scenarzystów tworzyli 2. sezon. Do grona reżyserów dołączył Alan Taylor, który kręcił wiele świetnych odcinków oryginalnej Gry o tron.

W obsadzie 2. sezonu są m.in. Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall oraz Matthew Needham.

Ród smoka - oświadczenie showrunnera

- Ród smoka powrócił. Jesteśmy podekscytowani tym, że znów możemy kręcić wraz z członkami naszej oryginalnej rodziny i nowymi utalentowanymi ludźmi po obydwu stronach kamery. Nasze ulubione postacie znów będą spiskować przy stołach, maszerować z armiami i lecieć na smokach do bitwy. Nie możemy się doczekać, by podzielić się z wami, co szykujemy.

Ród smoka - premiera 2. sezonu w 2024 roku.