Zwierzęce symbole państw jako superbohaterowie wg AI. Polska to prawdziwa potęga!

Podobno moda na superbohaterów właśnie się kończy. Twórcy, korzystający z dobrodziejstw sztucznej inteligencji mają jednak głęboko w poważaniu obowiązujące tendencje i co rusz rzucają w eter dzieła oparte na komiksowej konwencji. Możliwości są nieograniczone, więc czemu nie zrobić np. zwierzęcych symboli państw jako superbohaterów? Pewnie wielu z Was zastanawia się nad kluczem, przy pomocy którego przydzielano dane zwierzę do konkretnego państwa. Podczas przeglądania poniższej galerii na pewno zauważycie, że nie ma jednej reguły. Są tu zarówno najczęściej spotykani przedstawicieli fauny w danym regionie, jak i symbole zdobiące godła narodowe. Nie ma jednak wątpliwości, że zwierzęce symbole, takie jak orzeł, lew, kangur czy niedźwiedź, często stanowią istotny element kultury narodowej i są związane z historią i tradycją danego kraju.

Zwierzęce symbole państw jako superbohaterowie wg AI

Etiopia - kaberu etiopski

Zwierzęta mamy już za sobą, więc teraz kolei na bonusową galerią utrzymaną w podobnym tonie. Zodiak, czyli 12 znaków astrologicznych, od wieków inspiruje nasze wyobrażenia i wierzenia. Zawsze uważaliśmy je za postacie dobre, reprezentujące pozytywne cechy i wartości. Teraz, dzięki sztucznej inteligencji, możemy spojrzeć na nie w zupełnie nowy sposób - jako superzłoczyńców o niezwykłych zdolnościach. Zestawienie zdjęć stworzonych przez sztuczną inteligencję przedstawia znaki zodiaku w zupełnie innej roli, jako postaci złe, walczące z siłami dobra. Dzięki połączeniu kreatywności artysty i algorytmów AI, powstały unikalne obrazy, które z pewnością zaskoczą i zaintrygują każdego.

Znaki zodiaków jako superzłoczyńcy

Baran