Ród smoka - twórcy zaliczyli wpadkę w 3. odcinku. Fani odkryli błąd z efektem specjalnym

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Ród smoka zgodnie z tradycją Gry o tron zalicza wpadkę z efektem specjalnym. Fani odkryli w 3. odcinku błąd w scenie z królem Viserysem. Jak zobaczycie na zdjęciu ma on na ręce rękawiczkę z zielonego materiału. Ma ją po to, by potem można było efektami komputerowymi usunąć dwa palce z jego ręki. Najpewniej utracił je w wyniku choroby, o której była mowa w poprzednich odcinkach. Z uwagi na duże przeskoki czasu tego typu detale nie są poruszane, ale są dostrzegalne.

Ród smoka - wpadka

Nie jest to pierwsza wpadka w świecie Gry o tron. Oryginalny serial miał ich co najmniej kilka. Najsłynniejszą i dyskutowaną w sieci był kubek kawy leżący na stole podczas uczty. W finale była też butelka wody obok jednej z postaci. Potem te błędy naprawiono i nie są one już w odcinkach, więc najpewniej tutaj HBO podejmie te same kroki.

Ród smoka - premiera każdego nowego odcinka co tydzień w poniedziałku na platformie streamingowej HBO Max.

