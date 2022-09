Gra o tron: Ród smoka: sezon 1, odcinek 3 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. HBO

Nowy epizod serialu Gra o tron: Ród smoka przyniósł nam bardzo dobrze zrealizowaną bitwę – pierwszą w tym sezonie. Twórcy stanęli na wysokości zadania. Świetnie wykorzystali scenerię, która mocno wpłynęła na klimat. Plaża, płomienie, dym – to wszystko potęgowało widowiskowość potyczki. Nie była ona na dużą skalę, jednak pokazała, że czasem mniej znaczy więcej. Twórcy bardzo sprawnie wykorzystali miejsce oraz aktorów, dodając do tego dobre CGI w postaci smoka Daemona.

Mam jednak zastrzeżenia do tego, w jaki sposób potraktowali postać Karmiciela Krabów. W poprzednich odcinkach był on kreowany na wielkiego antagonistę, który ma stanowić ogromne zagrożenie dla polityki oraz floty Westeros. Niestety, omawiany epizod ukazał tylko jego nieudolność i kompletny brak charyzmy. Nawet budowana wokół niego aura tajemniczości wyparowała jak kamfora. Był po prostu przemykającym w tle gościem, który jednym skinieniem głowy wysyła kolejne oddziały do walki. Nic poza tym. Właściwie można było w jego miejsce umieścić pierwszego lepszego statystę i efekt byłby taki sam. Karmiciel Krabów nie zaprezentował nic, co mogłoby zaciekawić widza. I dlatego twórcy postanowili pozbyć się go bardzo szybko. Liczyłem, że chociaż jego śmierć zostanie pokazana w jakiejś epickiej walce z Daemonem, ale niestety nie. Szkoda, że tak się skończył jego wątek, bo postać miała niesamowity potencjał, aby namieszać w historii.

Gra o tron: Ród smoka

Z odcinka na odcinek coraz lepiej rozwija się postać Rhaenyry. Bardzo podoba mi się zadziorność księżniczki. Nie jest zwykłą, jednowymiarową damą w opałach, a postacią, która może rozstawiać innych po kątach. Milly Alcock pokazała w nowym odcinku, że charyzmy jej nie brakuje – potrafi ją wykorzystać, aby w jak najlepszy sposób zaprezentować rozterki swojej postaci. Przede wszystkim wierzy się w jej emocje. Nie trąci fałszem, dlatego łatwiej jej kibicować. Warto zauważyć, że Rhaenyra nie wspiera żadnej ze stron – ani tej, która spiskuje i manipuluje innymi, ani tej honorowej, dla której moralność liczy się na pierwszym miejscu. Otóż bohaterka została umiejscowiona gdzieś pośrodku, ponieważ jest zdolna do odważnych, heroicznych czynów, ale ma w sobie sporo gniewu i złości. Przy okazji twórcy sugerują romantyczną relację Rhaenyry z Cristonem. Została ona nakreślona nieźle, chociaż bez szału, ale może to wynika z tego, że rycerz jest gorzej napisaną postacią.

Najlepiej prezentował się Paddy Considine w roli króla Viserysa. Aktor dobrze odegrał zmęczenie i znużenie swojej postaci. Przy okazji świetnie wprowadził pewien element buntu do rysu psychologicznego Viserysa. W każdej kolejnej scenie jego frustracja rosła, aż w końcu osiągnęła kulminację. Scena jego rozmowy z Alice przy ognisku była znakomicie napisana. Praktycznie w każdej wypowiedzianej przez niego kwestii było czuć smutek, gniew i zgorzknie. Twórcy przy okazji ładnie skontrastowali postawę władcy z jego otoczeniem, pełnym pochlebców.

Nowy odcinek serialu Gra o tron: Ród smoka miał klimat, bardzo dobrze napisane dialogi oraz świetnie zrealizowaną scenę bitewną. Żałuję wątku Karmiciela Krabów, którego potencjał nie został wykorzystany, jednak ostatecznie epizod trzymał znakomity poziom.