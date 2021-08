Rodzina Addamsów 2 - premiera także w PVOD. Jest zmiana dystrybucji

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, MGM musiało zareagować na sytuację z pandemią koronawirusa w USA. Stąd podjęli decyzję o ustaleniu premiery hybrydowej dla filmu Rodzina Addamsów 2. Animacja jednocześnie wejdzie do amerykańskich kin i do PVOD w cenie 19,99 dolarów. PVOD pozwala zakupić dostęp do filmu na 48 godzin. Nie wiadomo, czy ta decyzja będzie też wprowadzona w innych krajach, Informacja na razie dotyczy tylko rynku amerykańskiego.

Decyzja jest spowodowana rosnącymi zakażeniami koronawirusem, które są spowodowane bardzo zaraźliwym wariantem Delta. Efektem tego dwa miasta, Nowy Jork i Los Angeles podjęły decyzję, że kino jest tylko dla osób zaszczepionych, a to przekreśla wszystkie filmy familijne, bo dzieci wciąż nie mogą być szczepione przeciwko COVID-19. Jest to istotne dla dystrybutorów, bo to dwa z pięciu miast, które generują lwią część przychodów ze sprzedaży biletów do kin na terenie USA.

Rodzina Addamsów 2 - premiera światowa nadal ustalona jest na 1 października. Nie zmieniono daty przez tę decyzję.