Problem trzech ciał debiutował w marcu 2024 roku na Netflixie. To serial science fiction od twórców Gry o tron - Davida Benioffa, D.B. Weissa, a także Alexandra Woo - adaptujący bestsellerowe dzieło chińskiego pisarza Liu Cixin. Niedługo po premierze produkcji Netflixa poinformowano o rozpoczęciu prac nad kinową, chińską adaptacją książki.

Wielu fanów powieści oraz serialu Netflixa było zaniepokojonych takim obrotem spraw. Tym bardziej, że platformie nie spieszyło się z ogłoszeniem przedłużenia o kolejne serie. Problem trzech ciał osiągnął dobre wyświetlenia i recenzje, choć daleko mu było do fenomenu poprzedniego serialu dwóch twórców. Mimo tego w końcu przedłużono go o dwa kolejne, ostatnie sezony, które będą wedle doniesień kręcone w tym samym czasie, co powinno na nim zaoszczędzić.

Informacje pochodzą od Hungarian National Film Office, ponieważ to właśnie na Węgrzech będzie kręcony drugi oraz trzeci sezon w przeciwieństwie do pierwszego, który bazował głównie w Wielkiej Brytanii i tylko czasem zaglądał do innych zakątków Europy oraz USA. Ta decyzja jest spowodowana ulgą podatkową, która obowiązuje produkcje filmowe kręcone na terenie Węgier, a która wynosi 30%, o pięć procent więcej w porównaniu do Wielkiej Brytanii. W ten sposób Netflix ma zaoszczędzić łącznie 80 mln dolarów. Budżet z kolei ma wynosić 267 mln dolarów za oba sezony.

Produkcja finałowych sezonów Problemu trzech ciał ma się rozpocząć 8 lipca 2025 roku i potrwać aż do 2 sierpnia 2027 roku.

