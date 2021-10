Rodzina Potwornickich - pierwsze spojrzenie na remake. Niczym aktorski Hotel Transylwania

Fot. Instagram @robzombieofficial

Rodzina Potwornickich (The Munsters) to ikoniczny serial komediowy z 1964 roku. Opowiadał o potworach, które próbowały wieść spokojne życie na przedmieściach i parodiował kwintesencję amerykańskiego życia. Reżyser horrorów Rob Zombie postanowił zrobić własną interpretację klasycznej opowieści. Choć szczegóły produkcji są owiane tajemnicą, twórca co jakiś czas rzuca trochę światła na remake. Jego najnowsza aktualizacja dotycząca projektu pojawiła się w mediach społecznościowych. Reżyser opublikował zdjęcie na Instagramie, na którym widać główną obsadę siedzącą przed domem naszych bohaterów.

Poznajcie Rodzinę Potwornickich: Jeff Daniel Phillips jako Herman Munster, Sheri Moon Zombie jako Lily Munster i Daniel Roebuck jako Hrabia Drakula. W kolejnych zdjęciach w poście można się im przyjrzeć z bliska.

Dzięki zdjęciu możemy się też przyjrzeć pełnemu projektowi domu Rodziny Potwornickich. Ekipa produkcyjna zbudowała całą fikcyjną dzielnicę Mockingbird Heights. Jak dotąd zagorzali fani serii wydają się zadowoleni z kierunku, w jakim zmierza Rob Zombie. Reżyser udostępnia czarno-białe zdjęcia z planu, które mogą sugerować, że remake będzie miał estetykę oryginalnego serialu z lat sześćdziesiątych.