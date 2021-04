Rodzina Soprano - James Gandolfini stworzył specjalne wideo z obsadą serialu dla... LeBrona Jamesa

fot. HBO

Okazuje się, że serial Rodzina Soprano mógł mieć wielki wpływ na NBA. Nie od dzisiaj wiadomo, że szefowie klubów NBA, czyli najlepszej koszykarskiej ligi świata, prześcigają się w czasem naprawdę szalonych i dziwnych pomysłach, aby ściągnąć wielkie gwiazdy tego sportu do swojego zespołu. Nie inaczej było w 2010 roku. LeBron James, obecnie pięciokrotny mistrz NBA, mógł trafić wówczas do drużyny New York Knicks, która bardzo chciała zawodnika w swoich szeregach. Z pomocą przybył gwiazdor serialu Rodzina Soprano, James Gandolfini. Aktor nagrał dla koszykarza, który jest wielkim fanem produkcji, specjalne wideo, w którym wraz z obsadą serialu wcielił się ponownie w postacie z projektu. Niestety ostatecznie James nie wybrał oferty Knicksów.

fot. Warner Bros.

Serial Rodzina Soprano opowiada o losach Tony'ego Soprano, ojca, męża i szefa mafii w New Jersey. Stres w jego głównej "pracy" sprawia, że trafia do gabinetu pani psycholog. Dr Melfi. W 2020 roku w kinach pojawi się prequel serialu, film The Many Saints of Newark.