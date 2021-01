The Many Saints of Newark - prequel Rodziny Soprano zmienia datę premiery

fot. materiały prasowe

Warner Bros przesuwa datę premiery filmu The Many Saints of Newark, czyli prequela kultowego serialu Rodzina Soprano. Produkcja, która miała zadebiutować 12 marca 2021 roku trafi do kin i na platformę HBO Max 24 września 2021 roku. Wygląda na to, że Warner Bros mimo swojej hybrydowej dystrybucji celuje w okres, kiedy w USA będzie otwartych więcej multipleksów.

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Ray Liotta, Jon Bernthal, Vera Farmiga, Alessandro Nivola, Billy Magnussen i Corey Stoll. Za kamerą stoi Alan Taylor, a twórca oryginalnego serialu, David Chase, odpowiada za scenariusz.

fot. HBO

Fabuła filmu rozgrywa się w latach 60. podczas zamieszek w Newark, gdzie doszło między innymi do konfliktu społeczności włoskiej z afroamerykańską. W filmie powrócą znani z serialu bohaterowie tacy jak Giovanni Soprano, ojciec Tony'ego (którego w retrospekcjach grał Joseph Sivaro), a także młodsza wersja samego Tony'ego.