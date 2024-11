Czerwona Jedynka - pierwsze reakcje. Dwayne Johnson i Chris Evans podbiją sezon świąteczny?

fot. materiały prasowe

Czy Czerwona jedynka będzie nowym klasykiem świątecznym? Zanim przekonamy się sami, warto przejrzeć pierwsze opinie widzów, które już trafiły na platformę X. Czy z tych wpisów wynika, że przygoda bohaterów granych przez Dwayne'a Johnsona i Chrisa Evansa jest na tyle angażująca, aby wybrać się na nią do kina? Reakcje są dość różnorodne.

Czerwona Jedynka

Czerwona Jedynka - pierwsze reakcje na film

Spora część dziennikarzy docenia dynamikę Czerwonej Jedynki. Jak informują, na ekranie sporo się dzieje, a element mitologii wyróżnia tę produkcję wśród innych świątecznych tytułów. Co więcej, Evans i Johnson to dobrze dobrany duet.

Kristen Maldonado, Pop Culture Planet

- Czerwona Jedynka to napakowana akcją świąteczna rozgrywka, ale moją ulubioną częścią było wprowadzenie mitologii! Film podnosi poziom świątecznej magii, którą znamy i kochany, jednocześnie dodając świeżą perspektywę z postaciami mitologicznymi, których nie widujemy tak często. Prawdziwa eksplozja dla całej rodziny!

Junior Felix, thathashtagshow.com

- LUDZIE! Bawiłem się DOSKONALE na Czerwonej Jedynce !! Jest zabawny, pełen świetnej akcji i jeszcze lepszych postaci. W czasach, gdy naprawdę potrzebujemy radosnych chwil na tym świecie, Czerwona Jedynka tego nam dostarcza! Och, i świat przedstawiony jest jednym z lepszych, jakie ostatnio widziałem!

Wendy Lee Szany

- Dobrze się bawiłam na Czerwonej Jedynce. Jest zabawną i napakowaną akcją historią świąteczną z nutką w stylu Marvela. Fajnie wypada świat oparty na mitologii. Podobał mi się duet Dwayne'a Johnsona i Chrisa Evansa. To nieco wprowadziło mnie w świąteczny nastrój.

Z drugiej strony, nie każdy dziennikarz wyszedł zadowolony z seansu. Część osób krytykuje "absurdy" w scenariuszu.

Jonathan Sim, comingsoon.net

- Czerwona Jedynka to jeden z najbardziej absurdalnych filmów świątecznych, jakie kiedykolwiek oglądałem. W niektórych momentach dobrze się to ogląda, ale Jake Kasdan reżyseruje ten skandaliczny wątek jak bardzo poważny thriller akcji, zatrzymując się tylko na tym, by bohater grany przez Chrisa Evansa mógł po raz kolejny krzyknąć: "Co się dzieje?!" Ogłupiające, absurdalnie drogie i o dziwo wyglądające tandetnie.

Luke Hearfield

- Czerwona Jedynka jest dość kiepska. Szczerze mówiąc, nie wiem, dla kogo ten film został stworzony - to nie do końca film dla dzieci i z pewnością nie dla dorosłych, czy nawet nastolatków, którzy dorastają na filmach Dwayne'a Johnsona lub MCU. (...) Scenariusz to słabizna, efekty CGI nie dorównują, nie do końca czuć chemię między członkami obsady.

Pozostaje czekać, jak te opinie przełożą się na ocenę na portalu Rotten Tomatoes, gdzie z recenzji krytyków wyciąga się ostateczny procent, zwany tomatometerem. Światowa premiera Czerwonej Jedynki została zaplanowana na 8 listopada. Później produkcja trafi na platformę Prime Video.