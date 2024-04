James Gandolfini powraca do roli Tony'ego Soprano w archiwalnym wideo! Nagrano je dla... LeBrona Jamesa

Źródło: materiały prasowe

Rodzina Soprano była i jest jednym z największych hitów telewizyjnych, o której fani nadal pamiętają i chętnie wspominają. W 2021 roku Edie Falco, która w serialu wcielała się w rolę Carmeli Soprano, żony głównego bohatera, Tony'ego Soprano, zdradziła, że w 2010 roku nagrany został powrót do serialu, którego celem było... nakłonienie LeBrona Jamesa do dołączenia do nowojorskiej drużyny koszykarskiej, New York Knicks, po tym jak jego kontrakt wygasł i stał się wolnym zawodnikiem. W krótkim filmie mającym zachęcić koszykarza do wyboru nowojorskiej drużyny znalazło się miejsce dla gościnnych występów takich osobistości jak Robert De Niro, Alec Baldwin, Spike Lee, Chris Rock czy Mike Bloomberg. Aktora była zdziwiona, że James Gandolfini zgodził się na powrót do roli z tego powodu, bo propozycji dostali wiele, ale każda została odrzucona.

James Gandolfini W tamtym czasie dostawaliśmy wiele propozycji, alenic z tym nie robił. A potem, ku mojemu zaskoczeniu, zgodził się na to. Pomyślałam, że to żart, gdy ktoś mi powiedział, że to zrobi, a potem pojawił się ubrany jak Tony. Musiał być większym fanem koszykówki niż myślałam.

Po 14 latach wideo zostało odkopane przez Pablo Torresa za sprawą "Finds Out" podcast. Fragment z Tonym i Carmelią rozpoczyna się od 9:16.

James Gandolfini powraca do roli Tony'ego Soprano w archiwalnym wideo

Całego przedsięwzięcia nie można jednak uznać za udane, ponieważ koszykarz ostatecznie zdecydował się na dołączenie do Miami Heat.