Rodzina Soprano powróci! W planach nowy projekt o Tonym i spółce

fot. HBO Max

Ann Sarnoff, jedna z najważniejszych osób w WarnerMedia wyjawiła, że prowadzą rozmowy z Davidem Chasem o nowym projekcie o rodzinie Soprano dla HBO Max. Może to być serial! Jest to efekt sukcesu filmu Wszyscy święci New Jersey, rozgrywającego się przed wydarzeniami z hitu HBO, który zebrał satysfakcjonujące dla włodarzy wyniki. Sarnoff sama stwierdziła, że są podekscytowani tym, co ten tytuł osiągnął.

Rodzina Soprano - o czym potencjalny serial?

Jak donosi Deadline, sam David Chase mówił podczas promocji filmu, że ewentualny serial rozgrywałby się przed wydarzeniami z Rodziny Soprano, ale po wydarzeniach ze wspomnianej kinowej produkcji, która osadzona jest na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Będzie to więc prequel.

Sarnoff przyznaje, że jeszcze wahają się, czy na pewno będzie to serial, czy kolejny pełnometrażowy film. Finalna decyzja jeszcze nie zapadła. Dodała też, że choć Wszyscy święci New Jersey nie osiągnęli tak dużego sukcesu w box office jak chcieli, to dzięki niemu Rodzina Soprano stała się najchętniej oglądanym serialem w platformie. Dlatego szefowa podkreśla, że nie mogą oceniać potencjału tylko na podstawie wyników finansowych z box office.

Niedawno David Chase podpisał pięcioletni kontrakt z WarnerMedia, na mocy którego będzie tworzyć filmy i seriale dla HBO, HBO Max oraz Warner Bros.