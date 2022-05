Rojst. Będzie 3. sezon!

fot. materiały prasowe

Jak udało się nam ustalić, w Warszawie ruszają wstępne prace nad 3. sezonem serialu Rojst. Za scenariusz będą odpowiadać: Jan Holoubek i Kasper Bajon.

Produkcja szuka w stolicy odpowiednich plenerów i miejsc do realizacji zdjęć. Jest to normalna procedura przed właściwym rozpoczęciem prac na planie. Ten proces może jeszcze trochę potrwać, zwłaszcza że reżyser Jan Holoubek przebywa obecnie we Wrocławiu na planie swojego najnowszego filmu Doppelgänger. Sobowtór z Jakubem Gierszałem w roli głównej. Na premierę na platformie Netflix czeka także zapowiedziany jakiś czas temu film katastroficzny Wielka woda – również autorstwa Holoubka.

Niewiele wiemy o 3. sezonie serialu. Możemy się jedynie domyślać, że wzorem ostatniej odsłony zatytułowanej Rojst '97 akcja znów zaliczy pewien skok czasowy, a w obsadzie ponownie zobaczymy Dawida Ogrodnika w roli dziennikarza Piotra Zarzyckiego i Zofię Wichłacz grającą jego żonę.