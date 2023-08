Ron Cephas Jones nie żyje. Nagradzany aktor z Tacy jesteśmy miał 66 lat

fot. materiały prasowe

Ron Cephas Jones miał 66 lat. O jego śmierci poinformował portal Deadline agent aktora. Opublikowano oświadczenie, z którego dowiadujemy się, że przyczyną śmierci były długie problemy z płucami. Agent nie sprecyzował o jaką dokładnie chorobę mogło chodzić.

Ron Cephas Jones - kariera

Aktor w serialu Tacy jesteśmy grał Williama Hilla, biologicznego ojca Randalla Pearsona (Sterling K. Brown). Za swoją kreację został wyróżniony aż dwukrotnie nagrodą Emmy w kategorii najlepszy aktor w roli gościnnej w serialu dramatycznym. Pierwszy raz w 2018 roku, a drugi w 2020 roku.

W swojej karierze występował też w takich serialach jak: Law & Order, New York Undercover, NYPD Blue, Law & Order: Criminal Intent, The Blacklist, Banshee, Mr. Robot, The Get Down oraz Luke Cage. Ostatnio mogliśmy go oglądać w Truth Be Told.

Jones grał też w takich filmach jak Murder Magic (1994), He Got Game (1998), Sweet and Lowdown (1999), Little Senegal (2001), Paid in Full (2002), Half Nelson (2006), Across the Universe (2007), Watching TV with the Red Chinese (2012), Titus (2013), Glass Chin (2014), National Theatre LiveL Of Mice and Men (2014), Dog Days (2018), Venom (2018), The Holiday Calendar (2018) oraz Dolemite Is My Name (2019).