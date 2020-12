Rosario Dawson powróci jako Ahsoka we własnym serialu Disney+

fot. materiały prasowe

Podczas imprezy Disney Investor Day zapowiedziano, że w niedalekiej przyszłości na platformę Disney+ trafi kilkanaście nowych seriali ze świata Gwiezdnych Wojen. Jednym z nich będzie produkcja zatytułowana Star Wars: Ahsoka z Rosario Dawson w roli głównej. Mogliśmy już ją podziwiać w akcji w 2 sezonie Mandaloriana. Podczas eventu zdradzono, że akcja serialu będzie rozgrywać się w tym samym czasie co The Mandalorian. To narazie jedyna informacja jaką się z nami podzielono. No może z wyjątkiem zaprezentowania loga produkcji.

foto. Disney+

Nie zdradzono narazie nawet orientacyjnej daty premiery serialu.