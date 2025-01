Serial Franczyza skasowany. Koniec z satyrą filmów komiksowych

fot. HBO

Franczyzato serial HBO, który docelowo miał parodiować superbohaterskie franczyzy i pokazywać kulisy ich powstawania w prześmiewczy sposób. Ostatecznie produkcja nie doczeka się drugiego sezonu, ponieważ sieć zdecydowała się na skasowanie projektu, co potwierdził rzecznik prasowy w oświadczeniu skierowanym do portalu Deadline.

- Jesteśmy tak wdzięczni za możliwość pracy z niesamowicie utalentowaną ekipą stojącą za Franczyzą, szczególnie z Samem Mendesem, Jonem Brownem, Armando Iannuccim i tą przezabawną obsadą. Choć kolejny sezon nie powstanie, chcielibyśmy z nimi w przyszłości współpracować.

Franczyza - serial skasowany po 1. sezonie

Historia skupia się na ekipie kręcącej film niezbyt lubianej, głośnej franczyzy, która stara się jakoś znaleźć swoje miejsce w filmowym uniwersum. Jest to spojrzenie na zakulisowy chaos tworzenia superbohaterskiego kina z całym jego szaleństwem.

W regularnej obsadzie są Himesh Patel jako Daniel, Aya Cash jako Anita, Jessica Hynes jako Steph, Billy Magnussen jako Adam, Lolly Adefope jako Dag, Darren Goldstein jako Pat oraz Isaac Powell jako Bryson. W mniejszych rolach gościnnych występują Richard E. Grant jako Peter oraz Daniel Brühl jako Eric.

