System rozpoznawania twarzy zadba o to, aby młodzi chińscy gracze nie grali po nocy

fot. Tencent

Chiny wyznaczyły ostry kurs walki z uzależnieniem od gier wśród najmłodszych użytkowników. Już w 2019 roku uchwalono prawo, które zabrania nieletnim grania pomiędzy godziną 22 a 8 rano oraz wyznacza maksymalny czas, jaki młodzi mogą spędzić przed ekranem. W trakcie dni szkolnych limit ten wynosi 90 minut, a w weekendy – 3 godziny.

Wprowadzenie suchych przepisów oczywiście w żaden sposób nie uniemożliwiłoby grania po nocy, dlatego wraz z uchwaleniem tego prawa wdrożono mechanizmy autoryzacji użytkownika. Firma Tencent odpowiedzialna za dystrybucję większości topowych gier w Chinach wykorzystywała w tym celu system weryfikacji dowodów tożsamości, ten jednak okazał się niedoskonały. Młodzi gracze obchodzili ograniczenie poprzez korzystanie z dokumentów swoich rodziców. Aby rozwiązać ten problem Tencent wprowadził do swoich produkcji narzędzie Midnight Patrol wykorzystujące technologię rozpoznawania twarzy do blokowania gier w godzinach nocnych.

System wdrożony 5 lipca jest częścią inicjatywy Balanced Online Entertainment System, która ma ułatwić walkę z uzależnieniem od gier. Midnight Patrol trafił do przeszło 60 gier mobilnych w tym do takich hitów jak Honor of Kings czy Game for Peace. Nowe narzędzie aktywuje się, kiedy użytkownik włączy monitorowaną grę w godzinach objętych restrykcją, wyda w niej konkretną kwotę czy spędzi określony czas. Wówczas program wysyła do Tencent zgłoszenie weryfikacyjne, a gra wyświetla na ekranie prośbę o weryfikację pośrednictwem systemu rozpoznawania twarzy.

Zgodnie z zapewnieniami Tencent firma nie przechowuje skanów twarzy użytkowników i bazuje na danych dostarczonych przez centralny system ewidencji ludności. Co więcej, proces weryfikacji nie przebiega automatycznie – jeśli ktoś odmówi zeskanowania twarzy, gra po prostu wyłączy się, gdyż potraktuje danego użytkownika jak niepełnoletniego odbiorcę.

Nowym systemem nie będą objęte także tytuły pecetowe pokroju League of Legends. W ich przypadku nie zachodzi potrzeba weryfikacji przy wykorzystaniu technologii rozpoznawania twarzy.