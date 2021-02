The Actor - Ryan Gosling zagra główną rolę w adaptacji ostatniej powieści Westlake'a

fot. materiały promocyjne

Scenariusz do filmu The Actor Duke Johnson (Anomalisa) napisał wraz ze Stephenem Cooneyem, bazując na motywach powieści Memory autorstwa amerykańskiego pisarza i scenarzysty Donalda Edwina Westlake'a (ukazała się ona w 2010 roku, czyli dwa lata po śmierci autora). Westlake napisał historie do filmów takich jak Godzina zemsty, Naciągacze czy Porachunki. Johnson zajmie się także reżyserią, a główną rolę zagra Ryan Gosling.

Gosling wcieli się w Paula Cole'a, nowojorskiego aktora, który w latach 50. XX wieku zostaje brutalnie pobity i pozostawiony na pewną śmierć gdzieś w Ohio. W wyniku poważnych urazów mężczyzna traci pamięć; zagubiony i z amnezją, błądząc po tajemniczym małym miasteczku, Paul stara się poskładać do kupy utracone życie i odzyskać tożsamość. Wyrusza w podróż, w której może odnaleźć swoje prawdziwe ja... i o wiele więcej.

Ryan Gosling wyprodukuje film we współpracy z Kenem Kao z Waypoint Entertainment, Johnsonem, Abigail Spencer z Innerlight Films i Paulem Youngiem z Make Good Banner.