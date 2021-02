WandaVision - 2. sezon powstanie? Szef Marvel Studios odpowiada

Źródło: Marvel/Disney+

WandaVision docelowo miała być zamkniętą historią. Czy sukces coś zmienił i 2. sezon powstanie? Szef Marvel Studios, Kevin Feige podczas spotkania z dziennikarzami na TCA mówi otwarcie: nie, nie ma żadnych planów na 2. sezon tego serialu.

Producent tłumaczy, że zakończenie WandaVision bezpośrednio przerzuci tytułową bohaterkę do wydarzeń z film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dodaje jednak takie słowa odnośnie WandaVision:

- Lizzy Olsen przejdzie z WandaVision do filmu o Doktorze Strange'u. Jestem jednak tak długo w Marvelu, by definitywnie niczego nie wykkuczać.

Tłumaczy też, że MCU będzie bawić się crossoverami pomiędzy filmami i serialami. Wszystko jednak jest zależne od historii i kierunku rozwoju uniwersum. Tłumaczy, że z uwagi na to niektóre tytuły mają już zaplanowane 2. sezony, bo to akurat im pasuje do opowieści. Dodaje też, że to wszystko będzie się przenikać pomiędzy filmami i serialami, a postacie będą przechodzić pomiędzy jednym a drugim.

Do tej pory MCU ogłosiło między innymi takie seriale jak: The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Moon Knight, She-Hulk, Ms. Marvel, What If... ? i Hawkeye.