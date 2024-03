Czy pocałunek operatora w rękę był zaplanowany? Oto kulisy I’m Just Ken z Oscarów

fot. materiały promocyjne

Ryan Gosling wykonał utwór I’m Just Ken z Barbie na tegorocznych Oscarach i zachwycił publiczność. Choć plotki o jego występie krążyły już od kilku miesięcy, to dopiero pod koniec lutego zostało to potwierdzone. Okazuje się jednak, że to wcale nie było tak spontaniczne, jak mogłoby się wydawać. W rzeczywistości producenci Oscarów rozmawiali z Goslingiem od dobrych kilku miesięcy, a gwiazdor skrupulatnie zaplanował każdy element występu. Zobaczcie sami.

I’m Just Ken - występ

Kulisy I’m Just Ken z Oscarów

Producentka Molly McNearney wypowiedziała się na temat wkładu Ryana Goslinga w występ I’m Just Ken na tegorocznych Oscarach:

Greta Gerwig Ryan Gosling to prawdziwy profesjonalista. Spotkaliśmy się z nim na Zoomie kilka miesięcy temu, rozmawiając o tym występie.także pomogła w procesie twórczym. Był naprawdę zaangażowany.

McNearney zdradziła także, że to jego pomysłem było, by numer był hołdem dla Diamonds Are a Girl’s Best Friend z Mężczyźni wolą blondynki. Choreografka Mandy Moore powiedziała za to, że przedstawił jej bardzo wyraźną wizję tego, jak powinien wyglądać układ taneczny, od rozpoczęcia występu na widowni, aż po ujawnienie Slasha.

Czy pocałunek operatora w rękę był zaplanowany?

Zarówno reżyserce Barbie, jak i Ryanowi Goslingowi, zależało na tym, by zaangażować publiczność w występ. Gwiazdor od początku chciał, by Margot Robbie, Greta Gerwig i America Ferrera stały z przodu, by mógł do nich podejść z mikrofonem. Zaplanował też, w którym konkretnie momencie piosenki podejdzie do swojej dobrej koleżanki po fachu, Emmy Stone.

Nawet głośny pocałunek kamerzysty w rękę był zaplanowany przez Ryana Goslinga. Choreografka przyznała, że ćwiczyli ten moment:

Ćwiczyliśmy to. [Gosling] był bardzo miły i spytał, czy możemy się upewnić, że Sean nie ma nic przeciwko, jeśli pocałuje go w rękę.

Gdy kurtyna opadła, a artyści znaleźli się za kulisami, Moore wspomina, że Gosling mocno ją przytulił, po czym spoważniał i spytał, czy dobrze się spisał, na co odpowiedziała, że oczywiście, że tak - publiczność szalała!

Jak podobał wam się występ I’m Just Ken z Barbie? Dajcie znać!

