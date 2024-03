Barbie 2 jednak powstanie? Greta Gerwig zmieniła zdanie

fot. Warner Bros.

Jeszcze jakiś czas temu szanse na sequel Barbie wydawały się nikłe. Choć film odniósł oszałamiający sukces w box office i został nominowany do Oscara za Najlepszy scenariusz adaptowany, Greta Gerwig i Margot Robbie wydawały się uważać, że dały z siebie już wszystko i nic nie pozostało na kontynuację. Wygląda jednak na to, że przynajmniej jedna z nich zmieniła zdanie.

Barbie 2 - Greta Gerwig o sequelu wcześniej

Przypominamy, że wcześniej Greta Gerwig w rozmowie z The New York Times została spytana o to, czy widzi Barbie jako kompletną historię, czy początek serii. Artystka wyznała wtedy, że na razie nie ma pomysłu na sequel.

Na ten moment to wszystko, co mam do zaoferowania. Czuję się tak pod koniec każdego filmu: jakbym nigdy więcej już nie miała mieć żadnego innego pomysłu i że zrobiłam wszystko, co kiedykolwiek chciałam zrobić. Nie chcę zmiażdżyć niczyich nadziei, ale w tej chwili jestem na zero.

Z kolei Margot Robbie w rozmowie z AP Entertainment stwierdziła:

Myślę, że włożyłyśmy wszystko w ten film. Nie tworzyłyśmy go, by był trylogią. Greta dała z siebie wszystko w tym filmie, więc nie mogę sobie wyobrazić, co miałoby dalej powstać.

Barbie 2 - Greta Gerwig zmieniła zdanie

Greta Gerwig w rozmowie z Bazem Bamigboye z Vanity Fair podczas after-party po rozdaniu Oscarów zdradziła, że nie ma nic przeciwko Barbie 2 i choć początkowo nie miała pomysłu na sequel, teraz chciałaby zabrać się za taki projekt.

Nie odrzucam tego pomysłu - chciałabym to zrobić.

Oczywiście, Barbie 2 nie zostało oficjalnie ogłoszone przez Warner Bros. i nie wiadomo, czy sequel w ogóle powstanie. Jednak fakt, że gdy pierwsze emocje po premierze opadły Greta Gerwig zaczęła myśleć o sequelu, nastrajają pozytywnie. Należy jednak pamiętać, że reżyserka nie ma teraz za wiele wolnego czasu, ponieważ pracuje nad rebootem Opowieści z Narnii dla Netflixa.

