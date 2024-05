Ryan Gosling o tym, że ma lęk wysokości, dowiedział się podczas TEJ sceny Kaskadera

fot. materiały prasowe

Ryan Gosling nie wiedział, że ma lęk wysokości aż do momentu, gdy kręcił film Kaskader. W rozmowie z Wall Street Journal opowiadał o tym, że podczas pracy nad jedną sceną odkrył to w sobie. Okazuje się, że gdy jest za wysoko, twierdzi, że, jego ciało jest jak kamień i nie może się ruszyć.

Ryan Gosling o pracy nad Kaskaderem

Jako że to film Davida Leitcha (współtwórca Johna Wicka) każdy aktor wykonuje tyle scen kaskaderskich, ile to jest możliwe. Ryan Gosling odkrył swój lęk wysokości podczas sceny, w której musiał skoczyć z wysokości do pomieszczenia znajdującego się niżej. To był ten moment, gdy uciekał z domu Toma Rydera, a zbiry do niego strzelały.

- Moje ciało zmienia się w kamień. To chyba zaczęło się od kiedy mam dzieci - stajesz się bardziej świadomy wszystkiego, co robisz, tego, co zrobiłeś i tego, co zrobisz.

Dodał, że tego typu kręcenie na dużej wysokości sprawiło, że prawie zemdlał i "widział gwiazdy".

Przypomnijmy, że Kaskader zebrał świetne opinie widzów i dziennikarzy. Do tej pory w box office jednak nie porywa, bo osiągnął 125 mln dolarów przy 150 mln dolarów budżetu. Film jest wyświetlany na ekranach kin.