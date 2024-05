TE występy Ryana Goslinga zasłużyły na więcej. Warto je obejrzeć przed Kaskaderem

fot. Prime Video / Warner Bros.

Niezależnie od tego, czy to rola w blockbusterze czy telewizyjnym skeczu, Ryan Gosling kradnie show w absolutnie każdym wydaniu. Ten aktor to jednak coś więcej niż tylko charyzmatyczny przystojniak z najwyższych sfer Hollywoodu - grał wiele złożonych i niekonwencjonalnych postaci. Z wielkim zaangażowaniem podchodził nie tylko do ról w La La Land oraz Kaskaderze, ale także do swoich niezależnych i komercyjnych projektów. Niestety, wiele jego ról nie cieszy się tak powszechnym uznaniem, jak charyzmatyczny Ken z Barbie. Internauci postanowili je w końcu docenić.

Użytkownicy portalu Ranker.com przygotowali zestawienie z najbardziej niedocenianymi rolami Ryana Goslinga. Przypomnijmy, że w ramach zabawy można głosować zarówno "za", jak i "przeciw" danej pozycji. Ostatecznie w rankingu znalazło się 14 tytułów, które mogą być niektórym kompletnie nieznane. Raczej nie zaskoczy was jednak lider rankingu, który jest dostępny do obejrzenia na platformie Prime Video.

Ryan Gosling - najbardziej niedoceniane role [RANKING]

14. Blue Valentine