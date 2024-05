Ryan Gosling świadomie odrzuca role szaleńców. Powodem jego rodzina

fot. materiały prasowe

Promując swój najnowszy film, Kaskader, Ryan Gosling udzielił wywiadu dla magazynu The Wall Street Journal. Podczas tej rozmowy opowiedział o rolach, których już nie chce się podejmować. Aktor nie zamierza grać zbyt psychologicznie pokręconych postaci, dbając o zdrowie psychiczne dla dobra swojej rodziny. Gosling ma dwójkę dzieci ze swoją żoną Evą Mendes.

- Nie podejmuję się ról, które mogą sprowadzić mnie do jakiegoś mrocznego miejsca. W tej chwili próbuję odczytywać emocje w domu i poczuć, co będzie najlepsze dla nas wszystkich. Decyzje podejmuję z Evą i robimy to przede wszystkim z myślą o naszej rodzinie.

Ryan Gosling o podejmowaniu ról

Jednocześnie przyznał, że La La Land to pierwsza produkcja, która zmieniła kierunek jego kariery. Stwierdził, że ta rola mogłaby również ciekawym doświadczeniem dla jego córek - mimo że nie przychodziły na plan, aktor ćwiczył grę na pianinie w domu oraz tańczył i śpiewał.

Barbie - Co więcej, ich zainteresowaniei kompletny brak zainteresowania Kenem mnie zainspirował. Pomyślałem, że one już kręciły krótkie filmiki o swoich lalkach na iPadzie. Więc fakt, że ja też chodziłem do pracy, aby stworzyć coś o podobnej tematyce sprawił, że po prostu czuliśmy dopasowanie do siebie.

Kaskader - nowy film Ryana Goslinga jest już dostępny w polskich kinach.