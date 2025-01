Trzy nowe nazwiska w obsadzie 2. sezonu One Piece. Oto aktorski Dragon, Igaram oraz Ipponmatsu

fot. Fuji TV

Nowy dzień to również nowe nazwiska w obsadzie 2. sezonu aktorskiego hitu Netflixa na podstawie kultowego anime, czyli One Piece. Do obsady kolejnej serii dołączyły trzy nowe nazwiska, o czym poinformował serwis Variety. Jest to Yonda Thomas (Redemption), James Hiroyuki Liao (Barry) oraz Rigo Sanchez (Outer Banks).

W kogo się wcielą?

One Piece - nowi aktorzy w 2. sezonie

Oto zaktualizowana (15.01.2025) lista potwierdzonych aktorów w 2. sezonie One Piece.

Które wątki pojawią się w 2. sezonie One Piece?

W ostatnim czasie Eiichirō Oda za pośrednictwem Netflixa przekazał fanom kilka informacji o 2. sezonie aktorskiego serialu One Piece. Według mangaki produkcja w nowej serii zaadoptuje wątki:

Loguetown

Reverse Mountain

Whiskey Peak

Little Garden

Drum Island

To oznacza, że poznamy Choppera, który dołączy do załogi Słomkowego Kapelusza. Jednak w nadchodzącym sezonie nie zostanie przedstawiony ekscytujący arc Alabasty.

Ponadto Oda w żartobliwy sposób odniósł się do tego, że adaptacja tej części historii będzie dużo kosztować, a on znowu będzie naciskać - czy to pod względem scenariusza czy obsady - na showrunnera Matta Owensa, Netflixa i Tomorrow Studios, którzy z tego powodu "będą sobie wyrywać włosy z głowy". Ale przyznał, że wszyscy dzielą wspólną pasję do tego serialu, dlatego nie zostanie on pokazany widzom dopóki on nie będzie usatysfakcjonowany rezultatem, tak jak to było przy 1. sezonie. Podkreślił, że jest to umowa ustna, a nie zapisana w kontrakcie. Mangaka pochwalił Netflix za dotrzymywanie danego słowa.

