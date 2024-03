Ryan Phillippe ubiegał się o role Kapitana Ameryki i Iron Fista. Czy chciałby zagrać w filmie o superbohaterach?

fot. USA Network // Isabella Vosmikova

W 2015 roku Ryan Phillippe ujawnił, że doszło do spotkania z Marvel Studios. Spekulowano wtedy, że mogło chodzić o rolę Danny'ego Randa w serialu Iron Fist. Aktor był też jednym z ulubionych wyborów fanów do zagrania Kapitana Ameryki, w którego ostatecznie wcielił się Chris Evans.

Serwis ComicBookMovie porozmawiał z Phillippem o jego najnowszym filmie pt. Prey (znanym też pod tytułem Kalahari). Przy okazji został zapytany o czym rozmawiał z Marvel Studios, a także czy chciałby otrzymać rolę w superbohaterskim filmie.

Nie sądzę, że zagram w filmie o superbohaterach. Nie wiem. Czasami podobają mi się te filmy, ale nie wiem, czy to świat, którego chciałbym być częścią. Myślę, że to coś, czym chciałbym się cieszyć jako fan.

Następnie odniósł się do dyskusji na temat spotkania w sprawie Kapitana Ameryki i Iron Fista.

Nigdy nie odmawia się czemuś takiemu. Ale nie wiem - to nie wyszło. Myślę, że może stało się to nie bez powodu, a może ja nie byłem we właściwym miejscu, a może to nie było właściwe miejsce. Lubię filmy jako fan, ale to niekoniecznie oznacza, że muszę w nich być [śmiech].

Aktor jeszcze raz podkreślił, że pewne rzeczy nie dzieją się bez powodu. Nie wie, co wydarzyłoby się w jego życiu, gdyby inaczej to się potoczyło. Dodał, że jego życie zmieniło się drastycznie, gdy został ojcem trójki dzieci, którym trzeba poświęcać dużo czasu i energii.

Mniej się przejmuję, gdy coś nie wychodzi. Staram się spędzać z nimi tyle czasu, ile tylko mogę, zwłaszcza gdy były młodsze. Ale potrafię zaakceptować rzeczy takimi, jakie są i nie przeżywam rozczarowań przez długi czas - myślę, że to zdrowa rzecz.

Prey opowie o młodym małżeństwie, które jest zmuszone opuścić swoją chrześcijańską placówkę misjonarską na pustyni Kalahari po tym, jak ekstremistyczny gang bojowników groził im śmiercią. Po rozbiciu samolotu muszą walczyć o życie z ludźmi i dzikimi zwierzętami.