"Spider-Man każe mi się uspokoić". Tom Holland rozdzielił walczących w supermarkecie

fot. Marvel/Sony

Nowy numer czasopisma Men's Health zawiera obszerny artykuł o Tomie Hollandzie z jego wypowiedziami na różne tematy. Aktor wspomina, jak zapobiegł eskalacji bójki w Los Angeles, gdy w supermarkecie zobaczył, co się dzieje, i szybko rozdzielił walczących.

Tom Holland jako Spider-Man w prawdziwym życiu

Tak wspomina tę sytuację:

- Słyszę, jak za mną biorą się za łby – opowiada, dodając, że gdy się zorientował, od razu wkroczył, by rozdzielić walczących. Chwycił jednego z nich i zaczął go odciągać. – Widzę, że natychmiast mnie rozpoznał. Od razu dostrzegasz konsternację, że zaczyna myśleć: "Jestem wściekły, ale Spider-Man każe mi się uspokoić". Tak, chodzę do supermarketu.

Holland przyznaje, że nie ma problemu z tym, by pomimo swojej sławy pójść na zwyczajne codzienne zakupy. Jednak gdy chodzi o publiczne wydarzenia, woli ich unikać. Chodzi głównie na te, na które musi zgodnie z kontraktem. Podaje przykład sytuacji, gdy zwyczajnie chce pójść do teatru jako widz:

- Bilety są wykupione z wyprzedzeniem, więc wszystko staramy się rozwiązać. Dzwonimy do teatru i upewniamy się, że możemy jakoś tam wejść w prywatny sposób.

2025 rok będzie pracowity dla Toma Hollanda. Będzie pracował aż na trzech planach: The Odyssey Christophera Nolana, Spider-Man 4 oraz Avengers: Doomsday.